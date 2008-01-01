В Даугавпилсе — «керамическая» выставка о любви и памяти

Новости Культура | 6 октября 2018 | 22:10

«Люблю свою землю» — так называется экспозиция, открывшаяся в Центре керамического искусства Даугавпилса и объединяющая работы мастеров Ассоциации художников Даугавпилсского региона и студии народного творчества Latgale. Художница и менеджер культурных проектов Центра Илона Шауша назвала выставку парадоксальной.

— Парадокс заключается в том, что экспозиция посвящается двум юбилеям — нашего государства и Станислава Вилцанса (1918-2001), человека, сумевшего в середине 80-х годов прошлого века объединить керамические студии в студию Latgale. И еще одно посвящение — нашему дню рождения, Центру 12 октября исполнится 8 лет, — рассказала Rus.Lsm.Lv И. Шауша. — Художникам везет: они могут выразить любовь к своей земле и умом, и сердцем, и даже кончиками пальцев.

Кстати, одна из выставочных работ самой И. Шауши так и называется — «Любовь на кончиках пальцев» — и представляет собой керамические наперстки.

На открытии многие вспоминали талантливого керамика и педагога С. Вилцанса.

— Я учился у него 25 лет, перенимал его опыт. Жизнь Вилцанса была непростой, он пережил войну, преодолел много трудностей, но никогда не терял присутствия духа, не жаловался, обладал прекрасным чувством юмора. До 80 лет работал за гончарным кругом. Станислав давно ушел, но он всегда со мной, я ежедневно чувствую его присутствие, — признался керамик Янис Сайковский, награжденный за свое творчество в 2010 году Орденом Трех Звезд.

Вдова художника Леонида Баулина (1945-2002) Ванда Баулина (ее стараниями покойный мастер продолжает участвовать в выставках — и на этой тоже есть его картины), вспомнила: «Во времена Вилцанса здесь был … вертеп. В том смысле, что божественное начало, дух творчества гармонично соединялись с какой-то чертовщиной… И всё продолжается, Центр живет и развивается, всё окей, как говорит молодежь…»

Выставка открыта до 18 ноября.

LSM