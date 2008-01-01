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Новости Общество | 5 октября 2018 | 22:06
В Лудзе построят плавательный комплекс за 2,3 млн евро
На проектирование и строительство плавательного комплекса на территории городской гимназии Лудзы будет потрачено 2 380 102 евро, сообщает LETA.
В городе начата подготовка к стоительным работам, территория обнесена забором, а уже на следующей неделе начнется стороительство объекта, за которое будет отвечать SIA "Arčers".
Плавательный комплекс будет оборудован 25-метровым бассейном с четырьмя плавательными дорожками, детским бассейном для маленьких любителей плавания, душевыми и раздевалками. Для посетителей возле здания построят парковку.
Заместитель председателя думы Лудзенского края по вопросам развития Айвар Мейкшанс рассказал агентству LETA, что бассейн будет открыт не только для местных школьников и других жителей Лудзы, но и для жителей соседних городов края — Зилупе, Циблы, Карсавы. Самоуправление считает строительство выгодным, поскольку бассейн должен хорошо посещаться.
Строительные работы должны завершится к началу следующего учебного года. Здание с бассейном будет располагаться неподалеку от второго корпуса городской гимназии на перекрестке улиц Миглиниека и 18-го ноября.
Мейкшанс заверил, что строительные работы не помешают школьникам учиться, но попросил жителей и гостей города сохранять бдительность и по возможности объезжать улицу Миглиниека во время строительства, поскольку там вскоре увеличится поток грузовых машин.
Строительство бассейна является частью проекта по модернизации учебных заведений Лудзы, который создавался при поддержке Европейского фонда регионального развития.
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