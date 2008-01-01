Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 октября
Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры
Именины:
Амалия / Александр, Николай, Пётр
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1502 ()
|GBP
|0.8858 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.6491 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
6. Автобусы и трамваи {175}
7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
8. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
9. Cтрельбa возле Vitality Academy: все пострадавшие в Porsche Cayenne — иностранцы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 5 октября 2018 | 22:02
Пограничники задержали нелегальных иммигрантов из Вьетнама
Латвийские пограничники в четверг задержали в Латгале нелегальных иммигрантов из Вьетнама, сообщили в Госпогранохране, сообщает ЛЕТА.
В сотрудничестве с российскими пограничниками во время совместной операции на дороге Ополье-Лудза в селе Диланы были задержаны четверо граждан Вьетнама и один гражданин России, ранее незаконно пересекшие государственную границу.
В установленном межгосударственными договорами порядке нарушители были переданы российским властям.
В этом году задержан 171 нарушитель границы, в том числе 141 вьетнамский гражданин. В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 104 гражданина третьих стран, в основном Вьетнама.
Добавить комментарий