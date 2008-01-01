Пограничники задержали нелегальных иммигрантов из Вьетнама

Новости Происшествия | 5 октября 2018 | 22:02

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Латвийские пограничники в четверг задержали в Латгале нелегальных иммигрантов из Вьетнама, сообщили в Госпогранохране, сообщает ЛЕТА.

В сотрудничестве с российскими пограничниками во время совместной операции на дороге Ополье-Лудза в селе Диланы были задержаны четверо граждан Вьетнама и один гражданин России, ранее незаконно пересекшие государственную границу.

В установленном межгосударственными договорами порядке нарушители были переданы российским властям.

В этом году задержан 171 нарушитель границы, в том числе 141 вьетнамский гражданин. В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 104 гражданина третьих стран, в основном Вьетнама.

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