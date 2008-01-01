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Новости Происшествия | 5 октября 2018 | 21:55

Контрабандисты переплавляли по Даугаве тюки с сигаретами

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 3 октября в Краславском крае была пресечена попытка контрабанды табачных изделий: граждане Латвии сплавляли сигареты по Даугаве.

Задержание проводилось в окрестностях Лупанды (волость Пиедруяс). Как отмечабт в ГПС, на одном из контрабандистов был гидрокостюм. Всего пограничники изъяли 59 200 сигарет "Премьер" и 9 800 сигарет "Минск Супер Слим" с белорусскими акцизными марками.

На нарушителей составлены протоколы, а также начат уголовный процесс а попытку контрабанды по предварительному сговору. Для дальнейших процессуальных действий задержанные переданы Госполиции.

Delfi

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