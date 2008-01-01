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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 октября 2018 | 18:18
В Даугавпилсе реконструируют уличное освещение
4 октября на заседании Хозяйственного комитета депутаты поддержали решение о взятии займов на реализацию проектов модернизации городского уличного освещения.
Самоуправление планирует взять кредит в размере 28 000 евро на разработку технической документации для замены уличного освещения на 12 участках улиц в Центре, Стропах, на Новом Строении и Химии.
Займ в размере 95 523 евро будет взят на обустройство новых линий освещения в центре города. Будут установлены новые столбы с LED лампочками. Софинансирование проекта со стороны самоуправления – 31 841 евро.
Отдел общественных отношений и маркетинга
Daugavpils.lv
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