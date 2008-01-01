Поздравляем с Днем учителя!

Новости Общество | 5 октября 2018 | 18:16

Образование – одна из важнейших ценностей, а основа основ образования – педагог.

Хотим пожелать, чтобы в школах не иссякали идеи, чтобы ученики радовали ежедневно. Пусть работа всегда приносит удовлетворение и гордость за проделанное.

Благодарим за значимые достижения школьников, которые с гордостью несут имя Даугавпилса.

Даугавпилсская городская дума

Daugavpils



Daugavpils.lv