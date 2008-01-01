Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

5 октября

Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры

Именины:
Амалия / Александр, Николай, Пётр

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
2 .. 4 C
Утро
6 .. 8 C
День
11 .. 13 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}

6. Автобусы и трамваи {175}

7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

8. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

9. Латвия оценивает плюсы и минусы летнего и зимнего времени

10. Автоводителей призываю внимательно следить за изменениями в дорожном движении

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Спорт | 5 октября 2018 | 18:12

Анастасия Севастова становится первой ракеткой Латвии

Вторая по силе теннисистка Латвии Анастасия Севастова в пятницу прошла в полуфинал турнира Premier в Пекине. Благодаря этому достижению Анастасия заработает 390 рейтинговых очков, что позволит ей восстановить статус первой ракетки Латвии, сместив Алену Остапенко.

В четвертьфинальном поединке Севастова с результатом 6-3, 7-6 (7:5) разобралась со Словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой из Словакии.

Севастова занимает 20-ю строчку в рейтинге Всемирной ассоциации тенниса, а Цибулкова – 30-е место. Одержав победу над соперницей, Анастасия заработала 390 рейтинговых очков, что позволит ей вернуть титул первой ракетки Латвии, который в прошлом году у нее отняла Алена Остапенко.

В полуфинале Севастова сразится с шестой ракеткой мира – Наоми Осакой.

LSM
 

LSM

Добавить комментарий

 