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Новости Спорт | 5 октября 2018 | 18:12
Анастасия Севастова становится первой ракеткой Латвии
Вторая по силе теннисистка Латвии Анастасия Севастова в пятницу прошла в полуфинал турнира Premier в Пекине. Благодаря этому достижению Анастасия заработает 390 рейтинговых очков, что позволит ей восстановить статус первой ракетки Латвии, сместив Алену Остапенко.
В четвертьфинальном поединке Севастова с результатом 6-3, 7-6 (7:5) разобралась со Словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой из Словакии.
Севастова занимает 20-ю строчку в рейтинге Всемирной ассоциации тенниса, а Цибулкова – 30-е место. Одержав победу над соперницей, Анастасия заработала 390 рейтинговых очков, что позволит ей вернуть титул первой ракетки Латвии, который в прошлом году у нее отняла Алена Остапенко.
В полуфинале Севастова сразится с шестой ракеткой мира – Наоми Осакой.
LSM
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