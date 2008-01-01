Анастасия Севастова становится первой ракеткой Латвии

Новости Спорт | 5 октября 2018 | 18:12

Вторая по силе теннисистка Латвии Анастасия Севастова в пятницу прошла в полуфинал турнира Premier в Пекине. Благодаря этому достижению Анастасия заработает 390 рейтинговых очков, что позволит ей восстановить статус первой ракетки Латвии, сместив Алену Остапенко.

В четвертьфинальном поединке Севастова с результатом 6-3, 7-6 (7:5) разобралась со Словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой из Словакии.

Севастова занимает 20-ю строчку в рейтинге Всемирной ассоциации тенниса, а Цибулкова – 30-е место. Одержав победу над соперницей, Анастасия заработала 390 рейтинговых очков, что позволит ей вернуть титул первой ракетки Латвии, который в прошлом году у нее отняла Алена Остапенко.

В полуфинале Севастова сразится с шестой ракеткой мира – Наоми Осакой.

LSM



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