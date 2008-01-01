После выборов в Латвию придет бабье лето — выше +15

Новости Латвия | 5 октября 2018 | 18:10

Начало осени было достаточно ветреным, спасателей не раз вызывали из-за последствий бури, однако на следующей неделе погода в Латвии будет спокойной и теплой, сообщает в своем видеоблоге Том Брицис.

«Уже в день выборов погода будет очень хорошей — тепло, солнечно, местами до +17... +18 градусов. Потом в воскресенье опять прохладнее. Но атмосферные процессы, которые принесут нам бабье лето, начнутся уже в понедельник. Точнее, в понедельник и вторник будет еще прохладная погода, температура воздуха ранним утром будет близка к нулю, или местами немного ниже. Но после в середине недели со стабильным южным ветром к нам придет очень теплый воздух, и температура воздуха на большей части территории страны будет стабильно выше +15 градусов», — отмечает Брицис.

«Вопрос — будет ли +20? Если это случится, возможно, будут побиты многие температурные рекорды. Но самый важный рекорд, вероятнее всего, останется непобитым, поскольку самый теплый октябрьский день в истории был в 1966 году, когда температура воздуха в некоторых регионах Латвии 4 октября достигла 24,9 градуса», — добавил он.

«В целом погода в середине и во второй половине следующей недели будет хорошая, после обеда даже летней... Таким образом, октябрь станет уже шестым подряд месяцем, когда среднемесячная температура выше климатической нормы», — заключил он.

LSM



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