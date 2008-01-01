Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 октября
Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры
Именины:
Амалия / Александр, Николай, Пётр
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1502 ()
|GBP
|0.8858 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.6491 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
6. Автобусы и трамваи {175}
7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
8. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
9. Латвия оценивает плюсы и минусы летнего и зимнего времени
10. Автоводителей призываю внимательно следить за изменениями в дорожном движении
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 октября 2018 | 18:10
После выборов в Латвию придет бабье лето — выше +15
Начало осени было достаточно ветреным, спасателей не раз вызывали из-за последствий бури, однако на следующей неделе погода в Латвии будет спокойной и теплой, сообщает в своем видеоблоге Том Брицис.
«Уже в день выборов погода будет очень хорошей — тепло, солнечно, местами до +17... +18 градусов. Потом в воскресенье опять прохладнее. Но атмосферные процессы, которые принесут нам бабье лето, начнутся уже в понедельник. Точнее, в понедельник и вторник будет еще прохладная погода, температура воздуха ранним утром будет близка к нулю, или местами немного ниже. Но после в середине недели со стабильным южным ветром к нам придет очень теплый воздух, и температура воздуха на большей части территории страны будет стабильно выше +15 градусов», — отмечает Брицис.
«Вопрос — будет ли +20? Если это случится, возможно, будут побиты многие температурные рекорды. Но самый важный рекорд, вероятнее всего, останется непобитым, поскольку самый теплый октябрьский день в истории был в 1966 году, когда температура воздуха в некоторых регионах Латвии 4 октября достигла 24,9 градуса», — добавил он.
«В целом погода в середине и во второй половине следующей недели будет хорошая, после обеда даже летней... Таким образом, октябрь станет уже шестым подряд месяцем, когда среднемесячная температура выше климатической нормы», — заключил он.
LSM
Добавить комментарий