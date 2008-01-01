В регистр СГД вернули шесть кассовых аппаратов

Новости Экономика | 5 октября 2018 | 18:08

В базе данных Службы госдоходов зарегистрированы шесть моделей кассовых аппаратов CHD — они были исключены из регистра в феврале, после того, как обнаружилось, что оборудование допускает возможность мошенничества. Производитель внес необходимые улучшения, и теперь технику считают безопасной.

До исключения аппаратов из регистра предприниматели приобрели 18,5 тыс экземпляров. СГД позволила продолжить их использование, но запретила регистрировать новые.

Однако производитель устранил недостатки, и аппараты с новым программным обеспечением восстановили в базе данных.

Представители СГД и обслуживающей компании Computer Hardware Design указали, что за устранение ошибки пользователям установленных кассовых аппаратов платить не придется.

Речь идет об аппаратах CHD 2050, CHD 3030, CHD 3050, CHD 3050U, CHD 3850 и CHD 7 с версией программы 3.84.2.

Кассы производителя CHD поначалу признали отвечающими требованиям, но затем исключили из списка сертифицированных аппаратов.

«Нам стали присылать так называемые нулевые акты, по которым мы видим, что с аппаратов исчезла информация, была стерта — пропала безвозвратно. Мы провели контрольные мероприятия и констатировали вереницу несоответствий», - указала в августе замдиректора управления налогового контроля СГД Инесе Биндемане.

Дилер кассовых аппаратов CHD, по словам Биндемане, за долгое время не смог устранить выявленные в них недостатки.

Технический же директор CHD Ритвар Зидерс категорически отрицает эти утверждения. По его словам, 15 требований, выдвинутых СГД, компания в марте с.г. выполнила «мгновенно»: в течение буквально пары недель все требуемые технические функции в кассах были обеспечены. Но фискальное ведомство к 7 июля придумало пять новых

LSM



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