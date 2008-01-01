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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 октября
Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры
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Сегодня настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае решение рискует остаться непринятым, а вы будете загрызены собственной совестью.
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Новости Латвия | 5 октября 2018 | 18:06
Пятница, 5 октября: облачно и дождливо
Днем атмосферное давление на территории Латвии понизится. Ожидается облачная погода и кратковременные дожди.
Ветер умеренный, южный, юго-западный. Максимальная температура воздуха — +11…+14 градусов.
В Риге преимущественно облачно, временами небольшой, кратковременный дождь. Температура — +13…+15 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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