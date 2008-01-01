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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

5 октября

Международный день врача, Международный день жилья, Всемирный день архитектуры

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Новости Латвия | 5 октября 2018 | 18:06

Пятница, 5 октября: облачно и дождливо

Днем атмосферное давление на территории Латвии понизится. Ожидается облачная погода и кратковременные дожди.

Ветер умеренный, южный, юго-западный. Максимальная температура воздуха — +11…+14 градусов.

В Риге преимущественно облачно, временами небольшой, кратковременный дождь. Температура — +13…+15 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

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