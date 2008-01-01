Проверка по делу в ABLV Bank переросла в уголовный процесс

Новости Происшествия | 4 октября 2018 | 19:40

Госполиция минувшим летом начала уголовный процесс о возможной легализации преступно нажитых средств в теперь уже ликвидируемом ABLV Bank.

В феврале Госполиция сообщила о начале ведомственной проверки в связи с упомянутыми в заявлении американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") возможными схемамих отмывания денег в ABLV Bank. Теперь стало известно, что эта проверка переросла в уголовный процесс.

Сегодня представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству ЛETA, что 3 июля 1-й отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями начал уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в ABLV Bank.

Статус подозреваемого или лица, в отношении которого начат уголовный процесс, по этому делу пока ни к кому не применен.

Как сообщалось, проблемы ABLV Bank начались после заявления FinCEN о якобы действующих в банке схемах отмывания денег. 26 февраля банк принял решение о самоликвидации, которое 12 июня утвердила Комиссия рынка финансов и капитала.

Delfi



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