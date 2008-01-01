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Новости Латвия | 4 октября 2018 | 19:39

C 2019 года из магазинов Латвии исчезнут бесплатные полиэтиленовые пакеты

Сейм сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону об упаковке, согласно которым с 2019 года в магазинах будет запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты.

Депутаты поддержали предложение Министерства охраны среды и регионального развития уточнить термин "очень тонкие полиэтиленовые пакеты для упаковки открытых продуктов питания" с учетом того, что в латвийских нормативных актах в сфере охраны среды и оборота продовольствия используется не термин "открытые продукты питания", а термин "нефасованные продукты питания".

Согласно поправкам, с 1 января 2019 года в торговых местах покупателям больше не будут бесплатно выдаваться полиэтиленовые пакеты. Ограничения будут распространяться не только на тонкие пакеты, но и на полиэтиленовые пакеты всех видов независимо от толщины материала, кроме пакетов с толщиной материала менее 15 микронов, необходимых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания.

Поправки обязывают упаковщиков в торговых местах заменить тонкие полиэтиленовые пакеты упаковкой из натуральных волокон и биопластмассы и информировать потребителей о необходимости сократить потребление полиэтиленовых пакетов и об альтернативных видах упаковки.

Delfi
 

Delfi.lv

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