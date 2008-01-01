Просроченные продукты можно будет жертвовать на благотворительные цели

Новости Латвия | 4 октября 2018 | 19:34

Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о надзоре за оборотом продовольствия, согласно которым продукты конкретных групп по истечении минимального срока годности можно будет передавать на благотворительные цели.

Определенные продукты, маркированные пометкой "Рекомендуется до…", у которых истек минимальный срок годности, но которые не считаются негодными, разрешается в течение определенного времени распространять в определенном порядке, например, передавая благотворительным организациям.

Delfi



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