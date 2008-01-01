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Новости Общество | 4 октября 2018 | 19:06

АО „ДАУГАВПИЛС СИЛТУМТИКЛИ” ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЯЕМОМ ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в октябре 2018 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию – 63,01 EUR/MWh (без НДС).

Администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”

Daugavpils
 

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