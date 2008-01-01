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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 октября 2018 | 18:49
Строительство трамвайной ветки внесло изменения в движение общественного транспорта
В начале недели для движения трамваев закрыли участок от улицы Валкас до Строп. В связи с этим, пассажирам третьего маршрута следует считаться с некоторыми изменениями в организации движения общественного транспорта в этом направлении.
Технология строительства новой трамвайной ветки требует временного закрытия этого участка. Для обеспечения доставки пассажиров в направлении больницы и Новых строп на закрытом участке трамвайного маршрута предприятие «Даугавпилс сатиксме» использует микроавтобусы. Для поездки в них годны билеты, купленные в трамвае третьего маршрута на участке от остановки «Крепость» до остановки «ул. Валкас».
При поездке из Строп, билеты, купленные в маршрутке, годны и для одноразовой поездки в трамваях всех маршрутов, от остановки «ул. Валкас» до Крепости.
Такая ситуация сохранится до 15 октября включительно, после чего ветку «улица Валкас – Стропы» откроют. До этого тройка будет поворачивать на Химию и следовать до трамвайного депо со всеми остановками.
AS „Daugavpils satiksme” призывает всех пассажиров с пониманием отнестись ко временным неудобствам и оценить возможность использовать автобусы № 1, 3, 12, 23 для поездок. Вся оперативная информация доступна на сайте www.satiksme.daugavpils.lv.
Daugavpils.lv
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