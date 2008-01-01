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Новости Культура | 4 октября 2018 | 18:37

Фотовыставка "Даугавпилс. Музыка."

В Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко в рамках VII фестиваля музыки и искусства “Daugavpils ReStArt 2018” Даугавпилсская народная фотостудия “Ezerzeme – F” жителям и гостям города предлагает фотовыставку «Даугавпилс. Музыка».

Как часто, слушая музыку, мы в своем воображении рисуем различные картины. Подобно своеобразному связующему элементу, музыка способна объединить все – места, события, культуры и действия, преобразуя мгновенье в вечность.

 

Придя на выставку, посетители увидят фотографии со звучащими, музыкальными названиями – «Увертюра осени», «Этюд заката», «Вечерняя мелодия» и многие другие. Свои работы на суд зрителей представят девять фотографов: Линард Онзулс, Светлана Покуле, Анатолий Киврин, Юлия Кожемякина, Валерий Цыганков, Елена Иванцова, Юрий Бердников, Сергей Соколов и Ивар Скудра.

 

Выставка откроется 12 октября в 16:00 и будет доступна для посетителей до 4 ноября.

 

 

Фото для публикации:

                - Линард Онзулс «Увертюра осени»

 

Контактная информация:

Tatjana Černova

+371 654 30273

tatjana.cernova@daugavpils.lv

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