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Новости Культура | 4 октября 2018 | 18:37
Фотовыставка "Даугавпилс. Музыка."
В Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко в рамках VII фестиваля музыки и искусства “Daugavpils ReStArt 2018” Даугавпилсская народная фотостудия “Ezerzeme – F” жителям и гостям города предлагает фотовыставку «Даугавпилс. Музыка».
Как часто, слушая музыку, мы в своем воображении рисуем различные картины. Подобно своеобразному связующему элементу, музыка способна объединить все – места, события, культуры и действия, преобразуя мгновенье в вечность.
Придя на выставку, посетители увидят фотографии со звучащими, музыкальными названиями – «Увертюра осени», «Этюд заката», «Вечерняя мелодия» и многие другие. Свои работы на суд зрителей представят девять фотографов: Линард Онзулс, Светлана Покуле, Анатолий Киврин, Юлия Кожемякина, Валерий Цыганков, Елена Иванцова, Юрий Бердников, Сергей Соколов и Ивар Скудра.
Выставка откроется 12 октября в 16:00 и будет доступна для посетителей до 4 ноября.
Фото для публикации:
- Линард Онзулс «Увертюра осени»
Контактная информация:
Tatjana Černova
+371 654 30273
tatjana.cernova@daugavpils.lv
Daugavpils
Daugavpils.lv
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