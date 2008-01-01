Депутаты приняли решение выделить софинансирование команде даугавпилсских брейкеров

Новости Общество | 4 октября 2018 | 18:29

4 октября на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы было принято решение выделить 3 400 евро по статье основного бюджета «Непредвиденные расходы» команде даугавпилсских брейкеров “Factory Kinz” для участия в Чемпионате мира.

Наши ребята завоевали это право после удачного выступления на Чемпионате Европы. Мировой чемпионат состоится 17 ноября во Франции. Туда отправятся 12 членов команды с тренером Анджеем Зачиняевым.

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