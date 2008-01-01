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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Происшествия | 4 октября 2018 | 14:07

Женщина вышла на остановке из автобуса и пропала

LRPP

Лудзенский участок полиции разыскивает Ольгу Дудову (1938 г.р.), которую в последний раз видели ранним утром 25 сентября, когда она выходила из автобуса на остановке в Криванде (волость Лидамниеку, край Циблас).

Была одета: синяя куртка. При себе мог быть рюкзак и пластмассовый пакет.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 27894784; 654 03302; 110.

Delfi

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