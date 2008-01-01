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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 октября
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Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 4 октября 2018 | 11:40
Четверг, 4 октября: после бури стало холодно
Минувшей ночью над Латвией бушевал ураганный ветер с ливнем, а местами и с градом, из-за чего температура воздуха упала до +3...+8 градусов. Днем потеплеет лишь незначительно, прогнозируют метеорологи.
Сегодня днем погоду в Латвии определит антициклонический гребень. Облачность станет слабее, но местами еще могут пройти кратковременные дожди. Ветер умеренный, северо-западный, западный, на побережье умеренно-сильный, порывами до 18 м/сек. Максимальная температура воздуха +6…+11 градусов.
В Риге с утра еще возможен кратковременный дождь, затем станет менее пасмурно. Ветер порывами до 15-18 м/сек, во второй половине дня он стихнет. Температура воздуха +8…+10 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, накануне Латвию накрыл циклон с ураганным ветром и обильными осадками - пика мощи стихия достигла ночью.
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