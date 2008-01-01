Новости Общество | 3 октября 2018 | 18:10

На этой неделе началась оценка заявок на программу грантов «ИМПУЛЬС-2018». Первые семь претендентов были приглашены на заседание комиссии, где презентовали свои бизнес-идеи.

Даугавпилсское самоуправление уже несколько лет подряд даёт возможность молодым предпринимателям осуществлять свои идеи и получить грант в размере 7000 евро. В этом году получено 28 заявок.

Все проекты тематически разделены на 4 группы: проекты, связанные с индустрией отдыха, технологические услуги, здоровье и торговля, а такжу малые производственные проекты. Среди презентовавших свои идеи предпринимателей были как начинающие, так и довольно опытные, желающие развить свой бизнес.

Члены комиссии указывают, что поекты в основном интересные, среди них есть и уникальные и нужные для города идеи.

Оценка проектов продлится до 26 октября, после чего будут объявлены получатели грантов. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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