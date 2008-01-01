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Новости Общество | 3 октября 2018 | 18:07

6 октября – Блошиный рынок в Крепости!

6 октября с 10.00 до 15.00 в Даугавпилсской крепости состоится уже традиционный Блошиный рынок. Торговля пройдёт у скулптуры Белой лошади.

Кроме местных жителей приедут торговцы из Екабпилса, Огре, Литвы. Продаём, меняем, покупаем для своих коллекций, для ежедневного пользования, для души. Организатор мероприятия – общество «Сундук воспоминаний».

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

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