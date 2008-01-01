Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 октября
Именины:
Элза, Илизана / Михаил, Олег, Татьяна
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1543 ()
|GBP
|0.8904 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.4537 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
7. Автобусы и трамваи {175}
8. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Латвия оценивает плюсы и минусы летнего и зимнего времени
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 октября 2018 | 18:07
6 октября – Блошиный рынок в Крепости!
6 октября с 10.00 до 15.00 в Даугавпилсской крепости состоится уже традиционный Блошиный рынок. Торговля пройдёт у скулптуры Белой лошади.
Кроме местных жителей приедут торговцы из Екабпилса, Огре, Литвы. Продаём, меняем, покупаем для своих коллекций, для ежедневного пользования, для души. Организатор мероприятия – общество «Сундук воспоминаний».
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы
Daugavpils.lv
Добавить комментарий