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Новости Культура | 3 октября 2018 | 18:05

7 октября вход в Музей шмаковки по особой цене

В первое воскресенье октября, 1 октября, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Музей шмаковки составит всего 1,75 EUR.

Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.

Время работы музея 7 октября: 11:00 – 17:00.

Больше информации: www.smakovka.lv

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