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Новости Происшествия | 4 октября 2018 | 14:09
СГД провела десять обысков на заводе в Даугавпилсе
Служба государственных доходов (СГД) провела десять обысков в связи с нелегальным производством спирта в Даугавпилсе, - сообщает ЛЕТА.
Управление налогово-таможенной полиции в июне провело обыск на заводе в Даугавпилсе, где в больших количествах незаконно производился и реализовывался спирт. У завода аннулирована лицензия на производство алкоголя, изъято три тонны нелегального спирта, против пяти человек начат уголовный процесс.
Нелегальная деятельность велась по предварительному сговору группой лиц. Спирт вывозился с завода цистернами и доставлялся на два хутора в Даугавпилсском крае. Проведя обыски в этих местах, сотрудники СГД изъяли спирт и предметы, указывающие на незаконное изготовление алкоголя.
Начат уголовный процесс о нелегальном производстве, хранении и перемещении алкогольных напитков в большом количестве в группе лиц.
Проведено еще семь обысков — по месту жительства задержанных, в автомашинах и на спиртозаводе. К пяти задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
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