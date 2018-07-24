Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 октября
Именины:
Элза, Илизана / Михаил, Олег, Татьяна
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1543 ()
|GBP
|0.8904 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.4537 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
7. Автобусы и трамваи {175}
8. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Латвия оценивает плюсы и минусы летнего и зимнего времени
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 октября 2018 | 14:37
На время Европейских игр платные автодороги Беларуси станут бесплатными для легковых машин
Информируем, что в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24.07.2018 г. №292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», с 10 июня по 10 июля 2019 г. освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы, сообщается в пресс-релизе Генерального консульства РБ в Даугавпилсе.
Пользование платной автомобильной дорогой в данный период для указанной категории транспортных средств осуществляется без заключения договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации транспортного средства в системе BelToll и установки на транспортное средство устройства электронной оплаты.
Обращаем ваше внимание на то, что уже с 00:00 11 июля 2019 года движение по платным дорогам Беларуси должно осуществляться в обычном режиме, то есть обязательства по оплате с этого времени распространяются на следующие категории:
- транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн;
- транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения).
Более подробно о правилах пользования платными дорогами Республики Беларусь вы можете узнать на официальном сайте системы электронного сбора платы за проезд BelToll по адресу www.beltoll.by.
Пресс-релиз Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе
Добавить комментарий