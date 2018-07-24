На время Европейских игр платные автодороги Беларуси станут бесплатными для легковых машин

Новости Общество | 3 октября 2018 | 14:37

Пресс-фото Пресс-фото

Информируем, что в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24.07.2018 г. №292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», с 10 июня по 10 июля 2019 г. освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы, сообщается в пресс-релизе Генерального консульства РБ в Даугавпилсе.

Пользование платной автомобильной дорогой в данный период для указанной категории транспортных средств осуществляется без заключения договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации транспортного средства в системе BelToll и установки на транспортное средство устройства электронной оплаты.

Обращаем ваше внимание на то, что уже с 00:00 11 июля 2019 года движение по платным дорогам Беларуси должно осуществляться в обычном режиме, то есть обязательства по оплате с этого времени распространяются на следующие категории:

- транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн;

- транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения).

Более подробно о правилах пользования платными дорогами Республики Беларусь вы можете узнать на официальном сайте системы электронного сбора платы за проезд BelToll по адресу www.beltoll.by.



Пресс-релиз Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе