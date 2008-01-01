Из Беларуси попытались ввезти 17 млн нелегальных сигарет

Новости Происшествия | 3 октября 2018 | 14:01

VID VID

Таможенное управление Службы госдоходов на границе Латвии и Белоруссии обнаружило 16 963 740 сигарет, которые в Латвию нелегально пытались ввести в грузовике и железнодорожных вагонах.

На КПП в Силене в время углубленной проверки в грузовом автомобиле DAF за древесно-стружечными плитами обнаружили картонные коробки с табачными изделиями: 14 609 740 сигарет NZ Gold и 890 000 сигарет Queen с белорусскими акцизными марками, а также 1 219 400 сигарет NZ Black без акцизных марок.

В свою очередь, на КПП в Индре при проверке въезжающих из Белоруссии товарных поездов в эти дни предотвратили несколько попыток контрабанды. Сигареты были зарыты в каменный уголь и спрятаны в опилках. Изъяты в общей сложности 244 600 сигарет «Премьер» с белорусскими акцизными марками.

LSM