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Новости Происшествия | 3 октября 2018 | 14:01

Из Беларуси попытались ввезти 17 млн нелегальных сигарет

VID

Таможенное управление Службы госдоходов на границе Латвии и Белоруссии обнаружило 16 963 740 сигарет, которые в Латвию нелегально пытались ввести в грузовике и железнодорожных вагонах.

На КПП в Силене в время углубленной проверки в грузовом автомобиле DAF за древесно-стружечными плитами обнаружили картонные коробки с табачными изделиями: 14 609 740 сигарет NZ Gold и 890 000 сигарет Queen с белорусскими акцизными марками, а также 1 219 400 сигарет NZ Black без акцизных марок.

В свою очередь, на КПП в Индре при проверке въезжающих из Белоруссии товарных поездов в эти дни предотвратили несколько попыток контрабанды. Сигареты были зарыты в каменный уголь и спрятаны в опилках. Изъяты в общей сложности 244 600 сигарет «Премьер» с белорусскими акцизными марками.

LSM

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