Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 октября
Именины:
Элза, Илизана / Михаил, Олег, Татьяна
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить, спросите всех, кто попадет под руку. Вас ведь никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1543 ()
|GBP
|0.8904 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.4537 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
7. Автобусы и трамваи {175}
8. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Латвия оценивает плюсы и минусы летнего и зимнего времени
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 октября 2018 | 13:59
Среда, 3 октября: дожди, дожди и еще раз дожди
В среду Латвию с запада пересечет циклон, из-за чего небо будет пасмурным. Довольно часто будут идти дожди, временами перерастая в ливни. Местами возможны град и гроза, прогнозируют синоптики.
Днем над Латвией будет доминировать слабый ветер, однако к вечеру, когда циклон отступит, его порывы могут усилиться до 23-28 метров в секунду.
Температура воздуха не поднимется выше +8..+13 градусов.
В Риге ожидается пасмурная и дождливая погода. Воздух прогреется до +11..+12 градусов. Вечером в столице усилится ветер, скорость порывов которого увеличится до 20-25 метров в секунду.
Добавить комментарий