Среда, 3 октября: дожди, дожди и еще раз дожди

Новости Латвия | 3 октября 2018 | 13:59

Пресс-фото Пресс-фото

В среду Латвию с запада пересечет циклон, из-за чего небо будет пасмурным. Довольно часто будут идти дожди, временами перерастая в ливни. Местами возможны град и гроза, прогнозируют синоптики.

Днем над Латвией будет доминировать слабый ветер, однако к вечеру, когда циклон отступит, его порывы могут усилиться до 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха не поднимется выше +8..+13 градусов.

В Риге ожидается пасмурная и дождливая погода. Воздух прогреется до +11..+12 градусов. Вечером в столице усилится ветер, скорость порывов которого увеличится до 20-25 метров в секунду.

LSM