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Новости Спорт | 2 октября 2018 | 23:42
Даугавпилсские каратисты на чемпионате Латвии завоевали 8 медалей
В Саласпилсе состоялся Чемпионат Латвии по олимпийскому каратэ, в котором достойно выступили спортсмены даугавпилсского клуба SOCHIN.
Организаторы чемпионата – Латвийская Федерация каратэ (президент Леонид Васильев - 7 дан) и Саласпилс каратэ клуб (президент Роман Следзевский - 3 дан). Учитывая, что с 2016 года каратэ стал олимпийским видом спорта, за последнее время в Латвийскую Федерацию каратэ вступили клубы, которые ранее соревновались только в рамках своего отдельного стиля. В силу этого Чемпионат Латвии собрал 328 спортсменов из 25 клубов Латвии. Чемпионат проходил в двух разделах – КАТА (показательные выступления), и КУМИТЕ (поединки), без командных категорий.
SOCHIN каратэ клуб на Чемпионате Латвии представляла команда из 15 спортсменов.
В категории 35+ достойно выступил Олег Трибрат. Единственный из команды SOCHIN, который завоевал две награды, в КАТА – серебро, в КУМИТЕ – бронзу.
Впервые выступая в категории 18+, вступая во взрослую спортивную жизнь, неплохо выступили в категории кумите Денис Куранов – серебро (2 место), Сергей Кудлис - бронза (3 место).
Рита Солима в КАТА завоевала бронзу .
Роман Лавринович в поединках хорошо показал свои бойцовские качества и получил бронзу.
Алиса Иванько, достойно сражаясь с о спортсменками из сборной Латвии, получила бронзу.
Отлично выступила Элина Сафронова. Имея зеленый пояс, в поединках сражаясь с обладателями более высоких по рангу коричневых и черных мастерских поясов, Элина завоевала заслуженное серебро.
Хорошо выступили и другие спортсмены клуба, но, к сожалению, не дошли до пьедестала.
В результате спортсмены SOCHIN заработали 8 медалей ( 3 – серебро, 5- бронза)
SOCHIN каратэ клуб выражает благодарность родителям спортсменов, которые оказали помощь при участии в турнире.
SOCHIN
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