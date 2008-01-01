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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 2 октября 2018 | 19:32
Продолжается открытый чемпионат Даугавпилса по хоккею
В прошедшие выходные состоялись очередные игры открытого чемпионата Даугавпилса по хоккею. За два дня прошло пять игр.
29 сентября стретились команды SASKAŅA и ULTRA. В игре со счетом 19:2 победила команда SASKAŅA. В течение первых пяти минут было забито 2 шайбы. Самым результативным игроком стал Виталий Лещев, на счету которого 5 голов. 4 шайбы на счету у Никиты Беломестных. ХК ULTRA не удалось отличиться результативностью: один гол забил Анджей Жальнерчик, еще один – Александр Волков.
Во второй игре встретились команды ветеранов LATGOLS-45 и JĒKABPILS. Разница в счете оказалась не такой большой, как в первой игре: со счетом 7:4 победу одержала екабпилсская команда. В команде LATGOLS-45 авторами 2 голов стал Марис Майнулись, по 1 шайбе на счету у Каспарса Карклиниекса и Николая Шевелса. Самым результативным игроком команды JĒKABPILS стал Ингус Акменс.
Последней игрой субботнего вечера так же стала встреча команд ветеранов VECIE BUKI и LEDUS LĀČI. Счет игры 5:1. Победу одержала команда LEDUS LĀČI, пять игроков которой забило по 1 шайбе. Автором единственного гола VECIE BUKI стал Юрийс Спичс.
Вечером 30 сентября за победу поборолись две команда из соседней Литвы. VISAGINAS уступили команде ROKIŠKIS со счетом 1:10. Особенной меткостью отличился 45-й номер команды ROKIŠKIS Саулиус Лимонтас, забивший 5 голов.
В заключительной игре встретились команды ветеранов PSK-45 и LATGALES ALUS. Со счетом 2:0 победила команда LATGALES ALUS, авторы голов – Олег Селиванов и Андрис Нарелис.
Следующие игры открытого чемпионата Даугавпилса по хоккею пройдут 6 и 7 октября.
Daugavpils.lv
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