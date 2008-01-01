Выборы в 13 Сейм уже на этой неделе

Новости Политика | 2 октября 2018 | 19:24

6 октября все граждане Латвии, достигшие 18 летнего возраста могут участвовать в выборах в 13 Сейм. В Даугавпилсе это можно сделать на 30 избирательных участках.

Выборы в Сейм, в отличии от выборов в самоуправление, не привязаны к конкретному избирательному участку. Голосовать можно на любом, будь тот на территории Латвии или за её границей. Чтобы это сделать, необходимо в день выборов явиться на участок с паспортом. Если у избирателя имеется только ID карта, для участия в выборах в Управлении по делам гражданства и миграции до 6 октября необходимо выбрать удостоверение избирателя. Если по состоянию здоровья явиться на ближайший участок возможности нет - есть выход – заказать голосование на дому.

Избирателям с нарушениями двигательных функций необходимо выяснить местоположения ближайшего участка, приспособленного для колясочников. Эту информацию можно найти на сайте www.cvk.lv. Если по близости такого не окажется, либо погодные условия для самостоятельного посещения участка будут неблагоприятными, то гражданин с нарушениями двигательных функций может смело заказывать голосование на дому.

В свою очередь, если у избирателя нет возможности проголосовать 6 октября, есть возможность сдать свой голос на хранение, начиная уже с 3 октября на двух участках в Даугавпилсе: в Центре латышской культуры по улице Ригас, 22А или в Даугавпилсском филиале РТУ по адресу Смилшу, 90.

Вся информация о выборах доступна на домашней странице Центральной избирательной комиссии www.cvk.lv.

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