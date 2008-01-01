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Новости Общество | 2 октября 2018 | 19:11

Самоуправление решает вопрос о восстановлении тренировочного процесса для стрелков

В июле рухнула стена тира на улице Райня. Тренировочный процесс был остановлен. Специалисты оценили ситуацию со зданием тира и пришли к выводу, что строение восстановлению не подлежит.

Распоряжением председателя Даугавпилсской думы создана рабочая группа, задача которой, предложить решения по обеспечению тренировочного процесса до строительства нового тира, а также предложить возможные места его возведения.

2 октября состоялось первое заседание рабочей группы. На него были приглашены и представители государственных структур. Отметим, что и Государственная полиция, и Земессардзе, и работники погранохраны заинтересованы, чтобы в Даугавпилсе был современный тир, так как сейчас они проводят свои тренировки на территориях других самоуправлений.

Есть задумка строить современный двухэтажный тир на перекрёстке улиц Стацияс и Балву. Однако, пока решается вопрос финансирования этой идеи, необходимо срочно найти временные помещения для организации тренировочного процесса спортсменам и воспитанникам спортивной школы.

Были рассмотрены 3 варианта. Свои помещения для организации тира предлагают Дроболитейный завод и Даугавпилсский техникум. Для этого необходима переоборудование и сертификация этих помещений. Третий вариант – укрепление существующих стен старого тира. Все варианты требуют капитальных вложений, поэтому решено для каждого варианта определить объём необходимых работ и заданий, а также их сметную стоимость. Всё это рассмотрят на следующем заседании рабочей группы.

Daugavpils
 

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