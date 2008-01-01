Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 октября
Международный день ненасилия
Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Не стоит сегодня даже и пытаться скрыть хоть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет, во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- День
- 12 .. 14 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1606 ()
|GBP
|0.8908 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.1229 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Автобусы и трамваи {175}
7. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
8. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
9. Госдума РФ ратифицировала документ о финансировании Латгалии и Видземе
10. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 октября 2018 | 18:54
Даугавпилсское самоуправление организует акцию по сбору зелённой массы
В этом году акция по сбору зелёной массы пройдёт в Даугавпилсе с 22 октября по 4 ноября. Для этих целей самоуправление установит большие контейнеры в разных микрорайонах города. Заметим, что они будут предназначаться только для опавшей листвы, скошенной травы, веток кустов и деревьев.
Контейнеры установят по адресам:
- перекрёсток улиц Науенес и Вецпилс (Ругели);
- перекрёсток улиц Альберта, Кайю и Межа (Межциемс);
- перекрёсток улиц Сигулдас и Слоку (Новое строение);
- перекрёсток улиц Земниеку и Ауструму (Юдовка);
- перекрёсток улиц Транспорта и Кайниеку (Нидеркуны);
- перекрёсток улиц Тукума и Аглонас (Новое строение);
- перекрёсток улиц Дзерву и Упес (Грива);
- перекрёсток улиц Ликснас и Авеню (Фордштадт);
- перекрёсток улиц Ошкална и Гауяс (Грива);
- перекрёсток улиц Ницгалес и Цауну (Погулянка).
Дополнительно информируем, что в случае констатации стихийных свалок вокруг контейнеров, или в контейнеры будет складирован мусор не соответствующего происхождения, самоуправление рассмотрит возможность установки мобильных камер видеонаблюдения для фиксации возможных правонарушений.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий