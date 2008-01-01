Даугавпилсское самоуправление организует акцию по сбору зелённой массы

Новости Общество | 2 октября 2018 | 18:54

В этом году акция по сбору зелёной массы пройдёт в Даугавпилсе с 22 октября по 4 ноября. Для этих целей самоуправление установит большие контейнеры в разных микрорайонах города. Заметим, что они будут предназначаться только для опавшей листвы, скошенной травы, веток кустов и деревьев.

Контейнеры установят по адресам:

- перекрёсток улиц Науенес и Вецпилс (Ругели);

- перекрёсток улиц Альберта, Кайю и Межа (Межциемс);

- перекрёсток улиц Сигулдас и Слоку (Новое строение);

- перекрёсток улиц Земниеку и Ауструму (Юдовка);

- перекрёсток улиц Транспорта и Кайниеку (Нидеркуны);

- перекрёсток улиц Тукума и Аглонас (Новое строение);

- перекрёсток улиц Дзерву и Упес (Грива);

- перекрёсток улиц Ликснас и Авеню (Фордштадт);

- перекрёсток улиц Ошкална и Гауяс (Грива);

- перекрёсток улиц Ницгалес и Цауну (Погулянка).

Дополнительно информируем, что в случае констатации стихийных свалок вокруг контейнеров, или в контейнеры будет складирован мусор не соответствующего происхождения, самоуправление рассмотрит возможность установки мобильных камер видеонаблюдения для фиксации возможных правонарушений.

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