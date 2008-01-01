В Резекне вандалов будут разоблачать с помощью видеонаблюдения

Новости Латвия | 2 октября 2018 | 18:48

Шесть лет назад в Резекне, по обе стороны протекающей через город реки, была построена пешеходная улица, соединяющие два важных городских объекта — Центр творческих услуг Восточной Латвии Zeimuļs и концертный зал GORS. Однако в последнее время местное самоуправление не на шутку озадачили участившиеся акты вандализма в этом месте. Чтобы приструнить хулиганов и вандалов, принято решение на всем протяжении улицы установить камеры видеонаблюдения, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Пасмурным днем по променаду прогуливается совсем мало народу. Зато через пешеходный мостик, соединяющий автовокзал и супермаркет, горожане спешат один за другим. Правда, о случаях вандализма на пешеходной улице опрошенные граждане не слышали, но уверены, что хулиганов нужно поймать и наказать.

Длина пешеходной улицы примерно 750 метров. На таком расстоянии уследить за порядком, особенно в темное время суток, когда в основном и активизируются вандалы, не просто. Тем более, что в Резекне нет полиции самоуправления. В связи с этим, как признает представитель Резекненской городской думы Карлис Поздняков, видеонаблюдение самоуправлением признано самым эффективным средством для сохранения благоустроенной территории города и борьбы с хулиганами.

«На пешеходной улице часто происходят разные акты вандализма. Люди портят установленные там объекты — скамейки, светильники, мусорники. Планируется поставить семь камер. Расстояние между ними планируются так, чтобы в поле зрение камеры попадала по возможности большая территория улицы. Будет наблюдаться и пешеходный мост, ведущий из автобусной станции в город».

Уже пять лет в Резекне ведется видеонаблюдение в разных местах города — парках, улицах с оживленным движением, перекрестках. Всего в городе установлено 50 камер. Круглосуточно информация о происходящем в городе поступает в административную инспекцию. Инспектор Ольга Ковалева рассказывает, что полученную информацию самоуправление использует само, а также по просьбе Госполиции помогает и сотрудникам охраны правопорядка.

«В течение этого года было получено 27 таких запросов. В основном они были связаны с нарушением правил дорожного движения, в том числе с авариями, и с угоном транспортных средств, что было особо актуально этим летом. Кроме того, были запросы по поводу различного рода краж, например, велосипеда или мобильного телефона. Бывает, что в поле зрение камер попадают преступление с нанесением телесных повреждений».

Установка видеонаблюдения на пешеходной улице города вдоль реки Резекне финансирует самоуправление. На это планируется потратить примерно 14 тысяч евро. Камеры на этой улице заработают к началу следующего года.

LSM



LSM