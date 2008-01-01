Пособия инвалидам с детства, в отличие от пенсий, не индексируют

Новости Латвия | 2 октября 2018 | 18:47

Очередная индексация пенсий, которая проводится в октябре этого года, не коснется пособий по инвалидности инвалидам с детства, сообщает Латвийское радио 4. Дело в том, что пенсии и пособия регулируют разные законы, пояснил министр благосостояния Янис Рейрс («Новое Единство»).

Чтобы одновременно повысить пособия всем группам нуждающихся хотя бы на 10 евро в месяц, требуется изыскать из госбюджета 75 миллионов евро — таких денег в нем нет, говорит министр. За бортом, таким образом, оставлены инвалиды с детства, которым приходится годами жить на пособие в 128 евро, сообщает ЛР-4.

Игорь Митрофанов — инвалид с детства, он уже 31 год живет вдвоем с престарелой бабушкой в Даугавпилсе. Говорит, на пособие инвалида в 128 евро не прожить. Ведь только на оплату жилья уходит 35 евро — а это треть пособия. А ведь еще нужно чем-то питаться, платить за электричество и телефон. Выживают благодаря бабушкиной пенсии.

«Я инвалид с детства, у меня вторая группа. Никакого трудового стажа не имею, поэтому получаю пособие в размере 128 евро с 2013 года. Почему забыли про инвалидов детства и не думают пособие проиндексировать, как пенсионерам? Как можно выжить? Ведь цены-то лишь поднимаются».

Игорю диагноз не позволяет работать, поэтому молодой мужчина может рассчитывать только на свое пособие по инвалидности. Надеялся, что его хоть немного повысят при очередной индексации пенсий в октябре — но, увы, надеждам сбыться не суждено. Министр благосостояния Янис Рейрс поясняет причину.

«Практически это не пенсия. Все пенсии индексируются - если у человека с инвалидностью пенсия, она будет индексирована. Если же пособие, то оно, конечно, не индексируется. Мы подавали в Министерство финансов заявку на следующий год, чтобы утвердить минимальное пособие в размере не 73 евро, а 96 — потому что все пособия привязаны к размеру минимального пособия. Увеличится оно — увеличатся и все остальные виды пособий».

В итоге пособия инвалидам с детства пока останутся неизменными до очередных изменений в бюджете. Проблему можно решить, повысив планку минимального пособия, говорит глава Минблага.

«Те люди, что являются инвалидами с детства, у которых нет стажа — у них нет и пенсии по инвалидности, они получают пособие. Получается, чтобы им помочь, нужно сразу 75 млн евро — чтобы повысить на 10 евро все пособия».

Член парламентской Комиссии по социальным и трудовым делам Андрей Клементьев («Согласие») признал, что инвалиды с детства и правда оказались оставлены за бортом системы. Он сообщил, что в комиссии уже активно работают над исправлением этой ситуации.

«Чтобы получать пенсию по инвалидности, необходимый стаж — три года. Если стажа нет — размер регулирует закон о пособиях. А в этих законах индексации, к сожалению, нет. Но создана рабочая группа при социально-трудовой комиссии, которая, надеюсь, понимает эту проблему и выдаст какой-то результат. И Минблаг обещал тоже потрудиться над этим. Ведь

если мы говорим о людях, которые физически не способны работать — то, конечно, нечестно, что у них фиксированный размер пособия, без индексации»,

— говорит депутат.

К работающим инвалидам действующая система более гуманна: им полагается и пособие, и пенсия, отметил Клементьев. А если человек не смог отработать три года — всё, он пенсионер-инвалид и относится к совсем другой категории. Над тем, чтобы в законе были учтены и интересы неработающих инвалидов с детства, уже работают в парламентской комиссии. Сейчас права этих людей на поддержку — настоящее «белое пятно» в законодательстве, признал политик.

Пока же пособия и пенсии регулируют разные законы, инвалидам с детства остается ждать, пока до них дойдет очередь, и власти вплотную займутся решением их вопроса. В ближайшую повестку дня парламентской Комиссии по социальным и трудовым делам этот вопрос пока не вынесен, говорит Игорь Митрофанов:

«Получается, инвалидам в Латвии предлагают самим зарабатывать себе на жизнь!»

В Минблаге говорят: не все сразу – после индексации пенсий дойдет очередь и до повышения минимальных пособий до 96 евро. Но будет это уже после выборов.

LSM



LSM