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2 октября
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Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 2 октября 2018 | 11:09
Союз самоуправлений поддерживает местную прессу на русском
Хотя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией оштрафовало депутатов пяти латгальских краев за издание муниципальной прессы на русском языке, глава Латвийского союза самоуправления Гинт Каминскис защищает подобные действия местных властей.
«Поскольку часто это единственная информация, которую житель могут получить о том, что самоуправление делает», — пояснил в интервью Latvijas Radio Каминскис. Он указал, что на некоторых территория недоступны каналы общественных СМИ, а также жители не могут ничего узнать из региональных масс-медиа.
«История успеха в том, что выросло в нашей стране число патриотичных жителей, сократилась поддержка России», — рассказал Каминскис.
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