Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 октября
Международный день ненасилия
Именины:
Илма, Скайдрис / Давид, Игорь, Константин
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Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 2 октября 2018 | 11:06
Вторник, 2 октября: сыро и пасмурно
Сегодня в Латвии ожидается дождливая и прохладная погода, прогнозируют синоптики.
Днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, юго-западный. На побережье с порывами до 15 м/с.
Максимальная температура воздуха +10…+14 градусов.
В Риге днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура +12...14 градусов.
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