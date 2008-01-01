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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

2 октября

Международный день ненасилия

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Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 2 октября 2018 | 11:06

Вторник, 2 октября: сыро и пасмурно

Пресс-фото

Сегодня в Латвии ожидается дождливая и прохладная погода, прогнозируют синоптики.

Днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, юго-западный. На побережье с порывами до 15 м/с.

Максимальная температура воздуха +10…+14 градусов.

В Риге днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура +12...14 градусов.

LSM

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