Вторник, 2 октября: сыро и пасмурно

Стрелец

23 ноября

- 21 декабря

Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.