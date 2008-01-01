Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 октября
Международный день пожилых людей
Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня ваши энергетические ресурсы будут поистине безграничны. Если вы сможете их мобилизовать, вы сможете свернуть парочку гор.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1576 ()
|GBP
|0.8873 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.1422 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Автобусы и трамваи {175}
7. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
9. Госдума РФ ратифицировала документ о финансировании Латгалии и Видземе
10. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 октября 2018 | 19:23
Вышел новый информационный буклет “3Kinfo”
Новый буклет рассказывает о спортивных и культурных мероприятиях, туристических возможностях в Даугавпилсе с октября по декабрь. Буклет можно бесплатно получить в Даугавпилсской городской думе, городских учреждениях культуры и туризма, гостиницах.
Информация доступена на латышском и русском языках, также издание выпущено на литовском и английском языках. Буклеты распространяются в Даугавпилсе, городах Латгалии, в Риге, Литве, Беларуси и России.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий