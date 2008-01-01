Вышел новый информационный буклет “3Kinfo”

Новости Общество | 1 октября 2018 | 19:23

Новый буклет рассказывает о спортивных и культурных мероприятиях, туристических возможностях в Даугавпилсе с октября по декабрь. Буклет можно бесплатно получить в Даугавпилсской городской думе, городских учреждениях культуры и туризма, гостиницах.

Информация доступена на латышском и русском языках, также издание выпущено на литовском и английском языках. Буклеты распространяются в Даугавпилсе, городах Латгалии, в Риге, Литве, Беларуси и России.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

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