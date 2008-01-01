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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 октября 2018 | 19:04
С 1 октября по 15 октября будет закрыто движение трамваев от ул. Валкас до Строп
Предприятие «Daugavpils Satiksme» обращает внимание горожан, что в связи со строительством новой трамвайной ветки до Даугавпилсской региональной больницы, с 9 утра 1 октября до 17 часов 15 октября трамвай 3-его маршрута от улицы Валкас до Стропского озера курсировать не будет.
От автобусной остановки «ул.Валкас» до конечной остановки «Озеро Стропы» будет ходить микроавтобус. Приобретенные трамвайные билеты будут пригодны для продолжения пути на курсирующем микроавтобусе. По этому же принципу, купленные билеты в маршрутке будут действительны и в трамвае в направлении конечной остановки «Крепость».
Время отправления микроавтобуса от остановки ул.Валкас: 5:46, 6:11, 6:36, 7:01, 7:26, 7:51, 8:16, 8:41, 9:56, 10:21, 10:46, 11:11, 11;36, 12:01, 12:26, 12:51, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 15:46, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 18:41, 19:06, 19:31, 19:56, 20:21, 20:46, 21:11.
Время отправления микроавтобуса от остановки «Озеро Стропы»: 6:00, 6:25, 6:50, 7:15, 7:40, 8:05, 8:30, 8:55, 10:10, 10:35, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05,14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:55, 19:20, 19:45, 20;10, 20:35, 21:00, 21:25.
Предприятие „Daugavpils satiksme” приносит извинения за доставленные неудобства.
Daugavpils
Daugavpils.lv
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