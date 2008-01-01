В Даугавпилсе начался отопительный сезон

Новости Общество | 1 октября 2018 | 18:55

1 октября в Даугавпилсе начали топить: к отоплению подключают как детские и общественные учреждения, так и жилые многоквартирные дома.

Включать отопление начали ещё на прошлой неделе, когда резко понизилась температура воздуха. Вначале подключили детские учреждения и те многоквартирные дома, где жители об этом письменно попросили. Все другие клиенты будут подключены к теплу в течение этой недели.

Управление образования сообщило, что на сегодняшний момент отопление включено в 7 детских учреждениях – в двух школах и в пяти детских садах. Другие заведения подключат к теплоснабжению после заявления их руководителей.

В ПЖКХ указали, что из 650 зданий, находящихся на обслуживании предприятия, на прошедшей неделе по заявлениям жильцов были подключены к теплу 55. Остальные дома к отоплению подключат 1 или 2 октября. Обычно после этого, в течение двух недель предприятие занимается развоздушиванием сетей отопления.

В связи с этим, ПЖКХ просит обратить внимание на работу отопительных приборов, и если один или несколько радиаторов в квартире не работают, звонить по телефонам: 654 76100, 27013911 654 07284, 654 07286, 654 07287, 654 07288, 654 07260, 654 34979. Такую проверку желательно проводить вечером, когда температура воздуха упадёт ниже отметки +10 градусов и теплоузлы заработают в режиме отопления. При подаче заявки о развоздушивании системы необходимо сообщить адрес объекта, код двери, а также количество работающих и неработающих радиаторов. Это необходимо для пропорционального перерасчёта суммы оплаты теплоснабжения.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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