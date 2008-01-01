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Новости Культура | 1 октября 2018 | 18:42
В Даугавпилсском театре скоро состоится премьера «Грозы»
«Знакам надо верить!» - сказала режиссер Алла Коровкина после того, как во время первой репетиции спектакля в Даугавпилсском театре прогремел гром, словно давая свое благословение работе над пьесой Александра Островского «Гроза». Уже 26 октября в 18:30 состоится премьера «Грозы» в постановке Аллы Коровиной (Россия). Это ее первая режиссерская работа в Латвии.
Алла Коровкина – режиссер, драматург, актриса Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, педагог, основатель и руководитель Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов». Постановка «Грозы» станет ее дебютом за рубежом.
Пьеса Александра Островского «Гроза» написана в 1859 году и считается лучшей пьесой драматурга, рассказывающей о купеческих нравах той эпохи, о морали и порой ее отсутствии. Главная героиня пьесы Катерина выросла в любви и заботе, но после замужества и вхождения в семью купцов Кабановых, где царят строгость и суровость, ее жизнь существенно меняется. В браке Катерина не видит любви, только обязанности. К несчастью для себя, она влюбляется в другого, но едва зарождающемуся чувству нет места в обществе, окружающем героиню.
Режиссер Алла Коровкина делится своими размышлениями о пьесе «Гроза»: «Долгое время эта пьеса Островского была единственной, которую я не могла понять и принять, но теперь я эту пьесу полюбила. Все мои спектакли о любви, и эта пьеса Островского тоже о любви, которая не может выжить в болоте. Люди заковали себя в вымышленные оковы и сами страдают. Мы живем, подчиняясь правилам, которые сами выдумали, и забываем, что жизнь человека – лишь мгновение. Почему наши души не позволяют себе летать? Почему вместо полета мы ползем по земле?»
Роль Катерины в спектакле сыграет Занда Манкопа, ее возлюбленного Бориса играет Вадим Богданов. В остальных ролях заняты: Виктор Янцевич, Ирина Кешишева, Александр Комаров, Ольга Максимова, Михаил Абрамов, Мирослав Блакунов, Марис Бока, Жанна Лубгане, Елена Нетёсина, Карина Сидина, Михаил Самодахов.
В творческой команде спектакля – сценограф Иварс Новикс, художница по костюмам Инга Бермака Апиаха, композитор Василий Тонковидов (Россия) и хореограф Ирина Савельева. Спектакль на русском языке.
Премьера – 26 октября в 18:30, ближайшие спектакли – 31 октября и 30 ноября в 18:30. Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Daugavpils.lv
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