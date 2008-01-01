Cтрельбa возле Vitality Academy: все пострадавшие в Porsche Cayenne — иностранцы

Новости Происшествия | 1 октября 2018 | 18:36

Все пострадавшие во время стрельбы под Айзпуте — двое мужчин и одна женщина средних лет — не являются гражданами Латвии. Об этом сообщил журналистам глава Криминальной полиции Андрей Гришин.

По его словам, все трое находятся в больнице. Их состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное. Также Гришин отметил, что попытка убийства была тщательно спланирована. К расследованию подключены сотрудники Управления Криминальной полиции. В случае необходимости к следствию будут подключены правоохранительные органы других стран.

Как сообщалось, вчера во второй половине дня возле территории частного оздоровительного центра Vitality Academy в Лажской волости Айзпутского края из огнестрельного оружия были ранены три человека. Начат уголовный процесс о покушении на убийство.

По информации "Курземес вардс", наиболее тяжело пострадавший помещен в Лиепайскую региональную больницу, а остальные — в Кулдигскую больницу. Представитель Лиепайской больницы Индра Грасе подтвердила , что один из пострадавших помещен в Лиепайскую больницу в отделение интенсивной терапии.

Латвийское телевидение со ссылкой на начальника Курземского регионального управления Госполиции Римантаса Карклиньша сообщило, что нападение могло быть попыткой заказного убийства. Она было совершено на лиц, находившихся в автомашине. Полиция просит предоставить информацию, которая может помочь в раскрытии преступления, всех, кто таковой располагает.

Работа центра коррекции веса тела Vitality Academy в Лажской волости Айзпутского края после вчерашней стрельбы возле его территории продолжается в обычном режиме, сообщили в Vitality Academy.

Как пояснили представители учреждения, подробную информацию они предоставить не могут, так как полиция продолжает работу и ведется следствие. В то же время в Vitality Academy подтвердили, что находящиеся в центре люди продолжают повседневную жизнь и оздоровительные мероприятия.

Председатель Айзпутской краевой думы Юрис Грасманис отметил, что в центре Vitality Academy ответственно заботятся о клиентах, безопасность и порядок обеспечены на высоком уровне, и посторонние люди на территорию центра не допускаются. Возможно, поэтому вчерашнее происшествие произошло возле территории Vitality Academy, а не на ней.

Delfi



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