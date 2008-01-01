За прошедшие сутки зарегистрировано 16 пожаров, один человек в пожаре пострадал

Новости Происшествия | 1 октября 2018 | 18:34

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 16 пожаров, один человек при пожаре пострадал, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Два пожара зарегистрировано в Риге, пять — в других городах, девять — в краях.

За сутки ГПСС получила также 16 вызовов на спасательные работы, семь вызовов оказались ложными.

Delfi



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