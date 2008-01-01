Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 октября
Международный день пожилых людей
Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Ешьте, пейте, веселитесь! Не вздумайте трудиться - этот день создан для отдыха. Вы его заслужили.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1576 ()
|GBP
|0.8873 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|76.1422 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Автобусы и трамваи {175}
7. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
9. Госдума РФ ратифицировала документ о финансировании Латгалии и Видземе
10. Пять дней, изменившие Даугавпилс, или 7 ошибок команды Р.Эйгима и 7 ошибок команды Р.Строде {34}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 1 октября 2018 | 18:33
Под Айзпуте трое получили огнестрельные ранения: полиция говорит о попытке заказного убийства
В воскресенье во второй половине дня в одном из частных санаториев под Айзпуте (Лажская волость) трое человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает LETA, отмечая, что Госполиция пока что не раскрывает деталей происшествия. Известно лишь, что ранения не смертельны, а инцидент произошел в гостевом доме.
Однако в распоряжении LETA оказалась информация, что, возможно, речь идет о центре коррекции веса Vitality Academy, находящемся в Леясраки. На сайте предприятия указывается, что "процесс похудения проходит в полной изоляции без лишних искушений (вредная пища, сладости и алкоголь)", на территории площадью 180 гектаров и под надзором специалистов. В полиции не смогли утвердительно ответить, идет ли речь об этом заведении.
Чуть позже Госполиция опубликовала первые результаты ведущегося расследования: скорее всего, речь идет о попытке заказного убийства. Прицельные выстрелы делались по сидящим в определенном автомобиле людям.
Delfi.lv
Добавить комментарий