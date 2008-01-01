Под Айзпуте трое получили огнестрельные ранения: полиция говорит о попытке заказного убийства

Новости Происшествия | 1 октября 2018 | 18:33

В воскресенье во второй половине дня в одном из частных санаториев под Айзпуте (Лажская волость) трое человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает LETA, отмечая, что Госполиция пока что не раскрывает деталей происшествия. Известно лишь, что ранения не смертельны, а инцидент произошел в гостевом доме.

Однако в распоряжении LETA оказалась информация, что, возможно, речь идет о центре коррекции веса Vitality Academy, находящемся в Леясраки. На сайте предприятия указывается, что "процесс похудения проходит в полной изоляции без лишних искушений (вредная пища, сладости и алкоголь)", на территории площадью 180 гектаров и под надзором специалистов. В полиции не смогли утвердительно ответить, идет ли речь об этом заведении.

Чуть позже Госполиция опубликовала первые результаты ведущегося расследования: скорее всего, речь идет о попытке заказного убийства. Прицельные выстрелы делались по сидящим в определенном автомобиле людям.

Delfi



Delfi.lv