Рижское «Динамо» уволило американского легионера

Новости Спорт | 1 октября 2018 | 18:17

Выступающее в чемпионате Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» приняло решение уволить американского защитника Кейда Фейрчаилда, сообщает руководство клуба.

В этом сезоне 29-летний хоккеист принял участие в шести матчах, в которых отметился одним голом и показателем полезности -3. В среднем он проводил на площадке по 11 минут и 21 секунд.

Фейрчаилд стал первым игроком, которого «Динамо» уволило в нынешнем сезоне.

По итогам 12 матчей «Динамо» набрало 13 очков и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

LSM



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