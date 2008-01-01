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Новости Латвия | 1 октября 2018 | 18:12

Под Лудзой утепляют сельскую школу — на полмиллиона евро

В рамках проекта общей стоимостью 565 тысяч евро утепляют последнюю в Лудзенском крае сельскую школу — в Пилде. И среди депутатов, и среди жителей нет единодушия по поводу ремонта. В регионе 30 лет назад было 7 сельских школ, теперь же осталась только одна. Большинство зданий, где раньше учились дети, пустует — ими не интересуется ни самоуправление, ни предприниматели, сообщает Latvijas Radio.

В сентябре учебный год 75 воспитанников Пилдской основной школы начали в здании, где идут работы по утеплению. Директор учебного заведения Юрис Зелчс рассказал, что в здании, построенном почти 50 лет назад, есть спортивный зал, 12 классных комнат, помещения для уроков домоводства для мальчиков и девочек.

«Пилдская школа очень большая — более 1000 кв.м. Дети учатся в просторных, приведенных в порядок помещениях — и этот проект направлен на то, чтобы школа была еще более ухоженной. Поставят новые радиаторы, светильники, приведут в порядок систему отопления и вентиляции, утеплят стены и крышу», — отметил директор.

В школе работают 14 педагогов, а также технический персонал — 10 человек. У местных жителей — разная точка зрения на необходимость утеплять здание. Родители школьников и сотрудники считают, что решение правильное, поскольку сохранение школы в волости, с их точки зрения, — самое важное.

Однако некоторые местные жители или не хотят делиться своей точкой зрения, или относятся отрицательно.

Депутаты краевой думы Лудзы также по-разному оценивают проект утепления — и демографическая ситуация в крае, и государственная политика меняется. Если в ноябре, когда решался вопрос о подаче проекта, депутаты однозначно проголосовали «за», то через полгода часть проголосовала против или воздержалась.

Существуют опасения, что через несколько лет здание будет стоять приведенным в порядок — но пустым.

Глава краевой думы Эдгар Мекшс подчеркивает, что задача самоуправления — по возможности дольше сохранить местные школы, поскольку с их закрытием чаще всего и молодые семьи покидают села.

«Я понимаю, что существует тенденция — число детей сокращается и в городских школах, и мы не можем сказать, что будет через пять лет, но мы не можем и ничего сделать. Кто захочет учиться в не приведенной в порядок среде? Скорее всего, родители примут решение ехать в городские школы, и так мы сами приложим руку к закрытию школ», — уверен он.

LSM
 

LSM

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