Понедельник, 1 октября: небольшая облачность и относительно тепло

Новости Латвия | 1 октября 2018 | 11:55

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В понедельник в Латвии погода будет более солнечной, температура воздуха во второй половине дня достигнет +13..+16 градусов, прогнозируют синоптики.

На севере Курземе возможны дожди.

Утром в понедельник температура воздуха составит +3..+9 градусов, на побережье +11 градусов.

В Риге в первый день октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +15..+16 градусов.

LSM