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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 29 сентября 2018 | 20:10
Сентябрь закончится пасмурной и ветреной погодой
В воскресенье в Латвии будет дуть порывистый ветер, небо будет в основном облачным, прогнозируют синоптики.
На побережье ночью и днем скорость юго-западного ветра порывами будет составлять до 20 метров в секунду, на остальной территории страны 11-16 м/с. Пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью составит +3..+9 градусов, на побережье до +13. Днем будет +9..+14 градусов.В Риге облачно, временами дождь. Температура днем до +13 градусов.
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