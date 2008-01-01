Сентябрь закончится пасмурной и ветреной погодой

Новости Латвия | 29 сентября 2018 | 20:10

Пресс-фото Пресс-фото

В воскресенье в Латвии будет дуть порывистый ветер, небо будет в основном облачным, прогнозируют синоптики.

На побережье ночью и днем скорость юго-западного ветра порывами будет составлять до 20 метров в секунду, на остальной территории страны 11-16 м/с. Пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит +3..+9 градусов, на побережье до +13. Днем будет +9..+14 градусов.В Риге облачно, временами дождь. Температура днем до +13 градусов.

Delfi