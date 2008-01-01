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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 сентября 2018 | 16:56
1 октября - Международный день пожилых людей
Статус всемирно отмечаемого дня первому октября предоставила Генеральная ассамблея ООН в 1991 году, объявив его Международным днем пожилых людей.
Цель этого дня - привлечь внимание общества к проблемам старения населения, трудностям в жизни пожилых людей, к одиноким пожилым людям. Учреждение Дауугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» совместно с партнерами по сотрудничеству, Даугавпилсским отделением Латвийского Красного креста и учреждениями культуры города, подготовили ряд мероприятий для сениоров.
1-го октября представители Даугавпилсского отделения Латвийского Красного креста поздравят всех клиентов Даугавпилсского социального обслуживания пенсионеров территориальный центр и вручат им небольшие подарки.
По сложившейся традиции, 1-го октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры предъявив удостоверение, смогут посмотреть бесплатно экспозиции Даугавпилсского Краеведческого и художественного музея ( ул. Ригас, 8, с 10.00 до 16.00) и Латгальского зоопарка ( ул. Виенибас, 27, с 10.00 до 18.00).
Латгальская центральная библиотека напоминает, что его услуги для пенсионеров всегда были и будут бесплатными .
2-го октября пенсионеры смогут бесплатно посетить центр Искусств Марка Ротко ( ул. Михаила, 3, с 11.00 до 17.00 )
3-го октября в 15.00 активисты общественных организаций сениоров соберутся в Доме культуры Даугавпилсского края “Варпа”, чтобы получить информацию об индексации пенсий и возможностях получения социальной помощи Даугавпилсского самоуправления после индексации пенсий. Мероприятие организует общество „Даугавпилсское городское объединение пенсионеров”.
Социальная служба и Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста поздравляют людей наших сениоров с Международным днем пожилых людей и приглашают провести его насыщенно и интересно !
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина
Daugavpils.lv
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