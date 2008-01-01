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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 сентября 2018 | 16:54
Автоводителей призываю внимательно следить за изменениями в дорожном движении
В Даугавпилсе активно идут работы по обновлению и стороительству асфальтобетонного покрытия дорог, что, в свою очередь, осложняет дорожное движение. Ситуация обострена ещё и тем, что в настоящее время ремонтируют Свентский мост и поток грузовиков в городе увеличился.
Проблемы в движении наблюдались в связи сначалом работ на улице Селияс. Заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства Артурс Джериньш рассказал о проводимых работах, и о том, как минимализировать неудобства и избежать пробок.
Единственный путь, как сейчас по асфальтным дорогам съехать с моста в направлении Силене - улицы Некрасова и Пардаугавас. Чтобы не создавались пробки, водителей призывают очень внимательно следить за изменениями в организации движения и соблюдать все указания временных дорожных знаков.
Ремонтные работы ведутся и в других местах города. По проекту „Daugavpils siltumtīkli” обновляется улица Парадес на участке от Гимназияс до Виенибас. В настоящее время здесь укладываю асфальт, на следующей неделе асфальтное покрытие обновят и у Даугавпилсского Университета.
На улице Виестура у Центральной поликлиники дорожно-строительные работы уже завершились. Решается вопрос о подключении электроэнергии к установленным светофорам. По планам светофоры заработают здесь к концу следующей недели.
Асфальтное покрытие обновляют и на улицах Карклю и Муйтас, своей очереди ждёт и улица Крауяс на участке между Стацияс и Циетокшня.
Все изменения в организации движения публикуются на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv.
Daugavpils.lv
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