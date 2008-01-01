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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 сентября 2018 | 16:51
Сменился председатель Даугавпилсского сиротского суда
28 сентября на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты с 1 октября освободили от занимаемой должности председателя Сиротского суда Ингу Цауню.
Новым председателем избрана Элита Праневска.
Заместителем председателя Сиротского суда избрана Рута Велика.
Инга Цауня избрана членом Сиротского суда.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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