В Латвии стартует фестиваль короткого метра

Новости Культура | 28 сентября 2018 | 16:50

Традиционный осенний международный фестиваль короткого метра Manhattan Short пройдет в Латвии уже в 7-й раз. От обычных кинофестивалей он отличается тем, что победителя выбирают сами зрители, сообщает Русское вещание LTV7.

В этом году зрителям будет нелегко сделать выбор. Все фильмы по-своему интересны и нет явного лидера, говорит организатор фестиваля в Балтии Станислав Токалов. «Что меня в этом привлекает? Я воспринимаю это как телепорт, когда два часа смотришь десять разных фильмов разных режиссеров из разных стран. За два часа проживаешь десять жизней».

Десять фильмов, которые будут представлены на фестивале, были выбраны отборочной комиссией из более чем 1500 претендентов. Однако последнее слово за зрителями, они смогут проголосовать после сеанса за лучшую, по их мнению, картину и лучшего актера или актрису. В голосовании будут участвовать 56 стран. В прошлом году впервые в истории фестиваля в нем участвовал латвийский фильм «Вперед Юст», и исполнитель главной роли Александр Ронис стал лучшим актером.

«На данный момент я снялся в двух фильмах — «Вперед Юст» и «Души в снежном вихре». Это латышская военная драма, где у меня роль пострадавшего на поле боя военного, которому ноги оторвало. Однако там веселая сцена, увидите потом в фильме».

В жизни Александра главным остается спорт. Он по-прежнему играет в команде по сидячему волейболу, а также пробует силы в других видах спорта, теннисе и гонках на колясках. «Хотел попробовать новый вид спорта, тренировался полтора месяца, проехал больше 100 км. У нас есть один спортсмен Юрис Калниньш, который этим занимается профессионально. Именно он дал мне коляску попробовать на тест драйв».

Кроме того, Александр надеется, что скоро сможет ходить. Для спортсмена в Германии делают протезы. «Жду, когда придут детали из Германии на вторую ногу, и тогда я начну учиться ходить. Скоро в футбол буду играть».

Сегодня фестиваль стартует в Австралии, США и России. В Латвии показы начнутся 1 октября, финальные показы запланированы в Риге 5 и 6 октября. Победителя фестиваля объявят 8 октября.

LSM



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